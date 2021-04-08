Игроки трёх британских клубов неделю не будут писать в соцсети из-за расизма

Игроки и руководство трёх британских клубов одну неделю не будут публиковать сообщения в социальных сетях в ответ на расистские комментарии пользователей и, по их мнению, отсутствие реакции со стороны платформ.
Начиная с вечера четверга, в течение недели в соцсетях будут «молчать» клубные аккаунты и профили игроков шотландского «Рейнджерс», валлийского «Суонси Сити» и английского «Бирмингем Сити».
«Мы обеспокоены ежедневными расистскими оскорблениями, с которыми приходится сталкиваться нашим игрокам, и считаем, что, хотя социальные сети могут быть позитивной и здоровой платформой для общения, есть несомненные опасения, что уровень ненависти в настоящее время выходит из-под контроля», — сообщил «Рейнджерс» на своём официальном сайте.
Управляющий директор «Рейнджерс» Стюарт Робертсон добавил: «Кроме того, мы договорились встретиться в Facebook и Instagram, чтобы подчеркнуть наши растущие опасения. Поговорив со многими клубами по всей Великобритании, мы знаем, что они разделяют эти опасения, и будет справедливо сказать, что у нас заканчивается терпение из-за бездействия со стороны социальных сетей».
Ранее подобным расистским выходкам подверглись игроки «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и Наби Кейта – в их аккаунтах после матча Лиги чемпионов с «Реалом» появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны.
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