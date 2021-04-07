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Двое футболистов «Ливерпуля» подверглись расизму после матча с «Реалом»

Двое футболистов «Ливерпуля» подверглись расизму после матча с «Реалом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Футболисты «Ливерпуля» подверглись атаке в социальных сетях после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).

Под постами защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Наби Кейта в «Инстаграме» появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. Как сообщает Sky Sports, «Фейсбук», которому принадлежит эта соцсеть, уже начал расследование.

Напомним, Александер-Арнольд стал виновником второго гола «сливочных», головой сбросив мяч на нападающего Марко Асенсио. В свою очередь Кейта из-за неудачной игры был заменён ещё в концовке первого тайма.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше
Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.
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