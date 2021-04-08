«Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» в первом матче 1/4 финала ЛЕ

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы испанская «Гранада» принимала британский «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 0:2. Матч обслуживала португальская бригада арбитров, которую возглавил Артур Соареш Диаш.

На протяжении всей встречи «Манчестер Юнайтед» играл первым номером и владел территориальным преимуществом. Первый гол в матче был забит на 31-й минуте, отметился нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд. «Гранада» также имела один опасный голевой момент, но мяч лишь сотряс штангу ворот «МЮ». На 90+1-й минуте «Юнайтед» поставил точку в матче голом Бруну Фернандеша с пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Ответный матч команд состоится через неделю, 15 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).