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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» в первом матче 1/4 финала ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» в первом матче 1/4 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0
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В первом матче 1/4 финала Лиги Европы испанская «Гранада» принимала британский «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 0:2. Матч обслуживала португальская бригада арбитров, которую возглавил Артур Соареш Диаш.

На протяжении всей встречи «Манчестер Юнайтед» играл первым номером и владел территориальным преимуществом. Первый гол в матче был забит на 31-й минуте, отметился нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд. «Гранада» также имела один опасный голевой момент, но мяч лишь сотряс штангу ворот «МЮ». На 90+1-й минуте «Юнайтед» поставил точку в матче голом Бруну Фернандеша с пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Ответный матч команд состоится через неделю, 15 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2021, четверг. 22:00 МСК
Гранада
Гранада, Испания
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Рашфорд – 31'   0:2 Фернандеш – 90' (пен)
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