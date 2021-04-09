Игроки «Славии» не поддержали акцию Black Lives Matter перед матчем Лиги Европы

Перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и пражской «Славией» прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
Футболисты английской команды встали на одно колено, однако игроки «Славии» не поддержали этот жест, оставшись стоять. Матч закончился ничьей – 1:1. Ответная встреча состоится в Праге через неделю.
Напомним, на предыдущей стадии турнира между игроками «Славии» и шотландского «Рейнджерс» произошёл конфликт на расовой почве. Защитник чешского клуба Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении после ответного матча с «Рейнджерс» (2:0). После встречи главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара по расовому признаку.
Ранее в чемпионате Шотландии игроки «Селтика» и «Рейнджерс» предпочли не преклонять колено перед началом воскресного матча 32-го тура шотландской Премьер-лиги.
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