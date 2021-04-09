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Мбаппе и Неймар сильно потеряли в трансферной стоимости

Мбаппе и Неймар сильно потеряли в трансферной стоимости
Футбол / Франция 0

Портал Transfermarkt обновил показатели трансферной стоимости футболистов, выступающих во французской Лиге 1.

Сильнее остальных в цене упали звёздные нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Неймар. Француз стал стоить € 160 млн (на € 20 млн меньше, чем прежде), а бразилец — € 110 млн (на € 18 млн меньше, чем прежде). В топ-3 по этому показателю также вошёл их одноклубник, полузащитник Анхель Ди Мария. Аргентинец ранее стоил € 28 млн, а теперь — € 24 млн.

«Пари Сен-Жермен», набрав 63 очка в 31 туре, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая «Лиллю» (66). В зону еврокубков также входят «Монако» (62), за который выступает российский хавбек Александр Головин, «Лион» (61) и «Ланс» (49).

Фото: Transfermarkt

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