«Видимо, обиделись». Газизов подтвердил, что Кашшаи обратился в комитет по этике

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи обратился в комитет по этике из-за нецензурного поста в соцсетях.



«Мне тоже сказали, что Кашшаи инициировал обращение в комитет по этике. Видимо, они обиделись. Ну, комитет рассмотрит. Считаю, что мы быстро среагировали, указали на ошибку. Ошибаются не только судьи, но и обычные работники. Вот и всё», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, после матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) пресс-служба башкирского клуба написала в «Твиттере»: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» Позднее в клубе объяснили, что это якобы была ошибка: «Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?» Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранён от «Твиттера» на один календарный матч».

Виктор Кашшаи инициировал рассмотрение скандального поста «Уфы» на комитете по этике