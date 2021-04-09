«Видимо, обиделись». Газизов подтвердил, что Кашшаи обратился в комитет по этике

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи обратился в комитет по этике из-за нецензурного поста в соцсетях.
«Мне тоже сказали, что Кашшаи инициировал обращение в комитет по этике. Видимо, они обиделись. Ну, комитет рассмотрит. Считаю, что мы быстро среагировали, указали на ошибку. Ошибаются не только судьи, но и обычные работники. Вот и всё», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) пресс-служба башкирского клуба написала в «Твиттере»: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» Позднее в клубе объяснили, что это якобы была ошибка: «Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?» Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранён от «Твиттера» на один календарный матч».
- 9 апреля 2021
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