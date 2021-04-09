Виктор Кашшаи инициировал рассмотрение скандального поста «Уфы» на комитете по этике

С инициативой рассмотреть действия футбольного клуба «Уфа» в социальной сети «Твиттер» выступило руководство судейского корпуса РФС. Об этом «Чемпионату» рассказали три источника, не связанные друг с другом.



«За судей вступилось их руководство, и Кашшаи обратился в РФС с просьбой рассмотреть произошедшее. Наверное, хотят так судей поддержать», — добавил один из собеседников «Чемпионата».



Ранее стало известно, что руководство Российского футбольного союза обратится в Комитет по этике за оценкой действий футбольного клуба «Уфа» после нецензурной публикации в соцсетях клуба.



Напомним, после матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) пресс-служба башкирского клуба написала в «Твиттере»: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» Позднее в клубе объяснили, что это якобы была ошибка: «Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?» Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранён от «Твиттера» на один календарный матч».



«Резонанс был, да. Но это интересно. На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами. Мы решили поступать так же, как предложил Сергей Тыртышный. Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из «Инстаграма» в «Твиттер», потом в «ТикТок». А потом через некоторое время обратно возвращать», — прокомментировал действия клуба генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Шамиль Газизов прокомментировал скандальный пост «Уфы» в соцсетях