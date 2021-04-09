Капитан «Астон Виллы» Грилиш не сыграет с «Ливерпулем» и пропустит ещё несколько недель

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит сообщил, что капитан команды полузащитник Джек Грилиш не сыграет в ближайших матчах из-за повреждения, полученного на фоне недолеченной травмы.
«На прошлой неделе у Джека вновь возникла проблема. Вероятно, было чересчур оптимистично попытаться вернуть его в строй так рано. Он хотел сыграть с «Тоттенхэмом» 21 марта, и мы пытались сделать так, чтобы он смог выйти на поле во встрече с «Фулхэмом», но теперь у него снова травма. Наверное, он пропустит ещё несколько недель. Нам нужно снова подводить его к возвращению.
Хорошая новость заключается в том, что это не серьёзная травма, после которой не играют долгое время. Джек спокоен, и мы знаем, что он вернётся до конца сезона», — цитирует Смита Goal.com.
Завтра, 10 апреля, «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск.
Видео гола Грилиша в ворота «Бёрнли»:
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