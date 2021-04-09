Все матчи АПЛ в эти выходные начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе

Матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, которые пройдут в эти выходные, начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся сегодня принце Филиппе — супруге Королевы Елизаветы Второй.



Кроме того, все футболисты будут играть с чёрными нарукавными повязками.

Принцу Филиппу было 99 лет – он всего два месяца не дожил до своего 100-летия. Клубы АПЛ и сама лига выразила соболезнования королевской семье.



«В знак уважения в связи с кончиной принца Филиппа футбольный клуб «Ливерпуль» приспустит флаг клуба», — отметили «красные». «Все в «Манчестер Юнайтед» опечалены кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Мы выражаем соболезнования Её Величеству Королеве и королевской семье в это трудное время», — написал «МЮ».