Все матчи АПЛ в эти выходные начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе
Матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, которые пройдут в эти выходные, начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся сегодня принце Филиппе — супруге Королевы Елизаветы Второй.
Кроме того, все футболисты будут играть с чёрными нарукавными повязками.
Принцу Филиппу было 99 лет – он всего два месяца не дожил до своего 100-летия. Клубы АПЛ и сама лига выразила соболезнования королевской семье.
«В знак уважения в связи с кончиной принца Филиппа футбольный клуб «Ливерпуль» приспустит флаг клуба», — отметили «красные». «Все в «Манчестер Юнайтед» опечалены кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Мы выражаем соболезнования Её Величеству Королеве и королевской семье в это трудное время», — написал «МЮ».
Клубы АПЛ выразили соболезнования Королеве Елизавете в связи со смертью принца Филиппа
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