Григорян: если все атаки идут через длинные передачи — это уже не «Спартак»

Футбольный тренер Александр Григорян высказался о стиле игры, в котором играет «Спартак» при Доменико Тедеско.



«Стоит отдать должное Тедеско: то, что он предлагает в РПЛ в игровом плане, отлажено здорово. Но мы должны понимать, что речь идёт о «Спартаке». Вы можете представить, что «Барселона» вдруг начала играть через лонгболы? Нет, это невозможно. Кто бы ни был тренером, этого сделать не дадут, потому что речь идёт о стилистике и религии клуба. Поэтому какими бы ни были убедительными атаки в завершающей стадии, если все они развиваются только через длинные передачи — это уже не «Спартак».



Должно ли это тревожить болельщиков? Поколения меняются, многие болельщики, которые реально понимали, что такое спартаковский футбол, становятся взрослыми или даже пожилыми людьми. Приходит новое поколение поклонников «Спартака», и, в чём я всё больше убеждаюсь, народу важен результат. А его Тедеско давать в состоянии», — сказал Григорян в интервью «Матч ТВ».