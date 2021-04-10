Капаррос: могу только представить, что будет в случае выхода Армении на чемпионат мира

Главный тренер сборной Армении испанец Хоакин Капаррос оценил перспективы команды попасть на чемпионат мира в Катаре. Армения стартовала в отборочном турнире с трёх побед и лидирует в группе.



«В Армении хотят развиваться, и здесь знают, что это зависит от квалификации имеющихся в наличии тренеров. Мы видим результаты, которые внушают доверие всем причастным. Повышение в группу B в Лиге наций было наградой за проделанную работу, но это также было и неожиданно, потому что мы соревновались с такими качественными командами, как Грузия и Северная Македония. Этот успех дал серьёзный моральный дух стране и команде. Он подтвердил, что Армения должна верить в проделанную работу.



В команде мы говорим на четырёх языках: русском, армянском, английском и испанском. Общение нормальное, и, кроме того, футбол — универсальный язык. На поле все понимают друг друга. Это невербальное общение – фундамент команды», — приводит слова Капарроса сайт FIFA.



Армения победила Румынию, Исландию и Лихтенштейн в первых матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Капаррос говорит, что, несмотря на это, осознаёт силу соперников: «Мы начали с большим энтузиазмом, но осознаём, насколько сильна наша группа. Мы играем с такими командами, как Румыния, Исландия, Северная Македония и особенно Германия, которые очень сильны. Вот среди кого находимся, но мы полны надежд, и никто не может отнять это у нас. Следующие матчи будут только в сентябре, поэтому посмотрим, как идут дела у игроков. Мы полагаемся на нашу командную силу, а также на душевную стойкость.



Одно только победное продвижение в Лиге наций было очень эмоциональным, поэтому я могу только представить, на что будет похож выход на чемпионат мира. Однако я даже не думал об этом. Занимаюсь футболом много лет, поэтому знаю, что мы должны работать шаг за шагом. Так что позвольте жителям Армении наслаждаться победами, и сосредоточимся на наших методах работы».