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Малиновский рассказал о разговоре с Шевченко перед переходом в «Аталанту»

Малиновский рассказал о разговоре с Шевченко перед переходом в «Аталанту»
Футбол / Италия 0
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды Украины Андреем Шевченко перед своим переходом в клуб из Бергамо.

«Перед тем, как я переехал, он хорошо рассказал мне о клубе и тренере. Он сразу предупредил меня, что чемпионат трудный и что тут играют в другой футбол, но это подходящее место для моего прогресса», — приводит слова Малиновского Calciomercato со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Малиновский играет за «Аталанту» с 2019 года. Ранее игрок выступал за бельгийский «Генк» и украинские «Заря», «Севастополь» и «Шахтёр». Портал Transfermarkt оценивает Малиновского в € 21 млн.

После 29 туров «Аталанта» с 58 очками занимает четвёртую строчку в Серии А, находясь в 13 очках от лидера чемпионата – миланского «Интера». Следующий матч бергамаски проведут 11 апреля на выезде с «Фиорентиной».

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