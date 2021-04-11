Райола хочет сделать Холанда первым игроком в мире с доходом в € 1,1 млн за неделю

Мино Райола, агент нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, хочет, чтобы норвежец стал первым футболистом с доходом в € 1,1 млн за неделю, сообщает The Mirror.
Сообщается, такие требования вероятнее всего отпугнут многие клубы, кроме «Манчестер Сити», «Реала» и «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что агент Мино Райола и Холанд-старший 1 апреля прилетели в Барселону, где провели переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, а через несколько часов отправились в Мадрид на встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, забив 21 гол (один — с пенальти) и отдав пять результативных передачи.
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