УЕФА может обязать всех футболистов на Евро сделать прививку от коронавируса

УЕФА через свою медицинскую комиссию работает над подготовкой протокола, который предусматривает необходимость вакцинации от коронавируса для всех футболистов, которые примут участие в чемпионате Европы — 2020.
Возможен также и другой вариант — предоставить результаты теста с наличием антител в организме, сообщает Corriere dello Sport. В случае если вакцинация будет обязательной, необходимо будет привить около 600 игроков.
Также отмечается, что УЕФА может принять такое же правило и для болельщиков, которые посетят матчи чемпионата.
Два дня назад УЕФА сообщил, что восемь городов-организаторов готовы принять болельщиков на трибунах стадионов во время Евро. Ещё четыре города — Мюнхен, Рим, Бильбао, Дублин — пока не решили, будут ли пускать болельщиков. Они должны принять решение до 19 апреля — тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.
- 11 апреля 2021
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