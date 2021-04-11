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УЕФА может обязать всех футболистов на Евро сделать прививку от коронавируса

УЕФА может обязать всех футболистов на Евро сделать прививку от коронавируса
Футбол / Евро-2020 0
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УЕФА через свою медицинскую комиссию работает над подготовкой протокола, который предусматривает необходимость вакцинации от коронавируса для всех футболистов, которые примут участие в чемпионате Европы — 2020.

Возможен также и другой вариант — предоставить результаты теста с наличием антител в организме, сообщает Corriere dello Sport. В случае если вакцинация будет обязательной, необходимо будет привить около 600 игроков.

Также отмечается, что УЕФА может принять такое же правило и для болельщиков, которые посетят матчи чемпионата.

Два дня назад УЕФА сообщил, что восемь городов-организаторов готовы принять болельщиков на трибунах стадионов во время Евро. Ещё четыре города — Мюнхен, Рим, Бильбао, Дублин — пока не решили, будут ли пускать болельщиков. Они должны принять решение до 19 апреля — тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.

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