«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом
«Зенит» на официальном сайте объявил о заключении сотрудничества с иранским клубом «Сепахан». Стороны подписали двустороннее соглашение.
«Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Санкт-Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей. Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлён по желанию сторон», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
«Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана и единственный клуб в истории страны, который смог выйти в финал азиатской Лиги чемпионов.
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