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«Зенит» завершил 2020 год с самым большим убытком в РПЛ, ЦСКА — второй

«Зенит» завершил 2020 год с самым большим убытком в РПЛ, ЦСКА — второй
Футбол / РПЛ 0
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Совокупный чистый убыток клубов Российской Премьер-Лиги по итогам 2020 года составил 4,88 млрд рублей и увеличился на 16,1% по сравнению с предыдущим отчётным периодом, следует из данных ФНС, сообщает «РБ Бизнес».

Из 14 отчитавшихся клубов РПЛ восемь завершили финансовый год с чистым убытком. При этом наибольший убыток зафиксирован у петербургского «Зенита» — 2,35 млрд рублей против прибыли в 547 млн рублей годом ранее. За ним следует ЦСКА с чистым убытком в 2 млрд рублей, на третьем месте московский «Спартак» (-1,9 млрд рублей).

Самую большую чистую прибыль получил казанский «Рубин» — 1,23 млрд рублей, в годовом выражении она увеличилась на 161,6%. Также в числе прибыльных клубов высшего дивизиона оказались «Локомотив» (604,5 млн рублей), «Уфа» (523,9 млн), «Ростов» (19,2 млн) и «Урал» (174 тыс.).

Следует отметить, что о финансовых результатах за 2020 год не отчитывались футбольные клубы «Химки» и «Ротор», поскольку их юридические лица являются бюджетными учреждениями. ФК «Ахмат» не публикует в своей отчётности данные о выручке и чистой прибыли/убытке, а из показателей раскрыл лишь прочие доходы (320,4 млн рублей) и прочие расходы (349,3 млн).

В «Спартаке» ответили на опубликованные без ведома клуба финансовые данные
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