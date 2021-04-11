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Ловрен получил травму и не сыграет с «Сочи»

Ловрен получил травму и не сыграет с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен получил повреждение мышечных тканей на одной из тренировок перед игрой действующего чемпиона России с «Сочи».

Хорват не выйдет на поле – он не прилетел с командой на юг страны. Полный диагноз и период восстановления футболиста станут известны после окончательного обследования и тестов, сообщает «Зенит» в своём «твиттере».

В защите «Зенита» в матче с «Сочи» на поле выйдут Караваев, Чистяков, Ракицкий и Дуглас Сантос. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Малком и Дзюба — в стартовом составе «Зенита» на матч 25-го тура РПЛ с «Сочи»
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