«Локомотив» — «Спартак»: Смолов удвоил преимущество железнодорожников

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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Спартак». Московское дерби проходит на стадионе «РЖД Арена» в столице страны. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» удвоил преимущество на 45+1-й минуте. Гол прямым ударом со штрафного забил Фёдор Смолов. Штрафной удар был назначен за «фол последней надежды» в исполнении Айртона. Бразилец получил красную карточку.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Ранее стало известно, что на матч прибыл владелец «Спартака» Леонид Федун. В начале первого тайма болельщики команд устроили драку. С гостевой трибуны полетели несколько предметов, также больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».