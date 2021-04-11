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«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби

«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби
Футбол / РПЛ 0
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который замкнул прострел Фёдора Смолова. На 45+1-й минуте железнодорожники удвоили преимущество. В этот раз Смолов записал на свой счёт не результативную передачу, а гол. Российский нападающий поразил ворота «Спартака» прямым ударом со штрафного. Стандарт был назначен за «фол последней надежды» в исполнении защитника красно-белых Айртона. Бразилец получил красную карточку. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

«Локомотив», набрав в 25 матчах 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (47) — на втором месте.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Камано – 22'   2:0 Смолов – 45+2'
Удаления: нет / Айртон – 45'
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