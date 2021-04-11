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«Потрачено. Миссия провалена». «Локомотив» ответил «Спартаку» в «Твиттере»

«Потрачено. Миссия провалена». «Локомотив» ответил «Спартаку» в «Твиттере»
Футбол / РПЛ 0
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

До матча пресс-служба «Спартака» опубликовала шутливую афишу в стиле игры Red Dead Redemption 2 с подписью «Спартак» — «Локомотив» — 2. Ограбление поезда». После победы «Локомотива» в московском дерби пресс-служба железнодорожников в «Твиттере» ответила «Спартаку» в стиле другой компьютерной игры — GTA. На предматчевый постер красно-белых представители «Локомотива» наложили надпись «Потрачено. Миссия провалена».

«Локомотив», набрав в 25 матчах 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (47) — на втором месте.

«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби
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