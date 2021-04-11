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Николич ответил Тедеско, который заявил, что «Спартак» контролировал матч с «Локомотивом»

Николич ответил Тедеско, который заявил, что «Спартак» контролировал матч с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (2:0).

«Хочу поздравить команду с ещё одной победой. Это восьмая победа подряд, цель была взять три очка. Сейчас надо двигаться дальше, восстановиться и думать о матче с «Ростовом». Хочу поблагодарить болельщиков, отличная поддержка. Очень важно, что мы не пропустили гол.

Гиля в хорошей форме. Тедеско сказал, что «Спартак» контролировал матч? Каждый может думать и говорить что угодно, но факт – мы выиграли восемь матчей подряд, забиваем и не пропускаем. Можно играть по-разному, и мы справляемся. Контратаки опасные есть, есть идеи как справляться с прессингом. Справляемся и с теми, кто играет глубоко в обороне», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Тедеско: не знаю, что скажет Николич, но «Спартак» контролировал игру
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