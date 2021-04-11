Тедеско: не знаю, что скажет Николич, но «Спартак» контролировал игру

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что красно-белые контролировали ход матча с «Локомотивом» (0:2).



«Локомотив» здорово убегал в атаку после стандартов «Спартака»? Дело было не только в стандартах, «Локо» убегал в контратаки и после подач. Основная причина этому — Ведран Чорлука, он сыграл все мячи, они притягивались к нему, как к магниту. Нам надо было лучше работать на подборах. Второй гол они тоже забили после контратаки.



Не было ли желания сыграть вторым номером и ловить «Локомотив» на контратаках? Почему мы должны были играть от обороны? Мы выиграли несколько матчей, играя первым номером. Не знаю, что скажет Николич, но мы контролировали игру. Во втором тайме не прессинговали так высоко, как в первом, но суть не в этом. Нам нравится играть, владея мячом, мы много выиграли, сажая соперника в глухую оборону.



Что касается фола Айртона, надо посмотреть момент. Но мы не проиграли из-за него, мы проиграли всей командой. Он хорошо играл в первом тайме, если ошибся — то абсолютно не нарочно. Надо смотреть, кто вместо него сыграет в следующем матче. Не только он его пропустит, будем с этим справляться», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.