Гиля наезжал на судью, Смолов сиял, Тедеско оценил победу «Локо» Николича. Фото с дерби

11 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал уверенную победу над «Спартаком» в дерби. Встреча завершилась со счётом 2:0, голами отличились нападающие Франсуа Камано и Фёдор Смолов.

Триумф в московском дерби продлил победную серию «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге до шести матчей, что стало историческим достижением. Ранее железнодорожники достигали такой отметки в сентябре 1999 года.

Ранее подопечные Марко Николича обыгрывали московский ЦСКА, тульский «Арсенал», «Сочи», «Уфу» и волгоградский «Ротор».

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.