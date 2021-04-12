Гиля наезжал на судью, Смолов сиял, Тедеско оценил победу «Локо» Николича. Фото с дерби
11 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал уверенную победу над «Спартаком» в дерби. Встреча завершилась со счётом 2:0, голами отличились нападающие Франсуа Камано и Фёдор Смолов.
Триумф в московском дерби продлил победную серию «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге до шести матчей, что стало историческим достижением. Ранее железнодорожники достигали такой отметки в сентябре 1999 года.
Ранее подопечные Марко Николича обыгрывали московский ЦСКА, тульский «Арсенал», «Сочи», «Уфу» и волгоградский «Ротор».
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.
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