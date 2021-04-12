«Манчестер Сити» интересуется 17-летним форвардом «Флуминенсе»

Нападающий «Флуминенсе» Кайки может перейти в «Манчестер Сити». Об сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «горожане» претендуют на 17-летнего бразильца и предлагают за игрока € 10 млн. С учетом бонусов сумма может вырасти до € 17 млн. Ожидается, что футболист присоединится к клубу летом 2022 года, когда станет совершеннолетним. В 2021 году Кайки провёл восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.
Ранее стало известно, что состав «Манчестер Сити» покинет 32-летний нападающий Серхио Агуэро. На футболиста претендуют «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Челси» и «Тоттенхэм».
Также сообщалось, что селекционная служба «Сити» определила три кандидата на замену 35-летнему бразильскому полузащитнику Фернандиньо, который может покинуть клуб по истечении контракта. «Горожане» интересуются 25-летним португальским хавбеком «Спортинга» Жоау Пальиньей. Также в шорт-листе «Сити» оказались полузащитник Денис Закария из мёнхенгладбахской «Боруссии» и Сандер Берге из «Шеффилд Юнайтед».
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