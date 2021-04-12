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«Тогда очень испугался: как мне тут жить». Мораес вспомнил свой первый день на Украине

«Тогда очень испугался: как мне тут жить». Мораес вспомнил свой первый день на Украине
Футбол / Прочие турниры 0
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Нападающий донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Жуниор Мораес вспомнил свой первый день на Украине.

«Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно два разных мира. Традиции, люди, погода, места – всё очень разное. Тем не менее я люблю обе страны.

Мой первый день на Украине? Мы с „Металлургом“ как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в этой стране я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль. Я тогда очень испугался: как мне тут жить», — сказал Мораес в эфире программы «Великий Футбол».

На Украине Мораес выступал за такие клубы, как «Металлург» (2011, 2012—2015) и киевское «Динамо» (2015—2018), а с 2018 года играет за донецкий «Шахтёр».

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