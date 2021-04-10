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Донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь», Мораес оформил дубль

Донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь», Мораес оформил дубль
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 3:0.

На 34-й минуте нападающий гостей Жуниор Мораес открыл счёт. Полузащитник Манор Соломон увеличил преимущество «Шахтёра», ему ассистировал Додо. На 78-й минуте Мораес довёл счёт до разгромного, оформив дубль.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой. Ему помогали ассистенты Валентин Куцев и Александр Жуков. Резервный арбитр — Виталий Романов.

«Шахтёр» в 21 матче набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Мариуполь» (21) находится на девятом месте. Лидером соревнований является киевское «Динамо» (52).

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 21-й тур
10 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Мариуполь
Мариуполь
Окончен
0 : 3
Шахтёр Д
Донецк
0:1 Мораес – 34'   0:2 Соломон – 37'   0:3 Мораес – 78' (пен)
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