Донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь», Мораес оформил дубль

В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 3:0.

На 34-й минуте нападающий гостей Жуниор Мораес открыл счёт. Полузащитник Манор Соломон увеличил преимущество «Шахтёра», ему ассистировал Додо. На 78-й минуте Мораес довёл счёт до разгромного, оформив дубль.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой. Ему помогали ассистенты Валентин Куцев и Александр Жуков. Резервный арбитр — Виталий Романов.

«Шахтёр» в 21 матче набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Мариуполь» (21) находится на девятом месте. Лидером соревнований является киевское «Динамо» (52).