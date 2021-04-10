Донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь», Мораес оформил дубль
В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» разгромил «Мариуполь». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 3:0.
На 34-й минуте нападающий гостей Жуниор Мораес открыл счёт. Полузащитник Манор Соломон увеличил преимущество «Шахтёра», ему ассистировал Додо. На 78-й минуте Мораес довёл счёт до разгромного, оформив дубль.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой. Ему помогали ассистенты Валентин Куцев и Александр Жуков. Резервный арбитр — Виталий Романов.
«Шахтёр» в 21 матче набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Мариуполь» (21) находится на девятом месте. Лидером соревнований является киевское «Динамо» (52).
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