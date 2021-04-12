«Агенты предали нас». Экс-скаут «Барселоны» рассказал, почему Винисиус перешёл в «Реал»

Бывший главный скаут «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри рассказал, почему нападающий Винисиус Жуниор перешёл в мадридский «Реал», а не в каталонский клуб.



«Мы опередили «Реал» и вышли на Винисиуса на три с половиной года раньше. То, что он в итоге перешёл к ним, — это отдельный разговор. Его агенты договорились с «Барселоной», а потом предали нас. Клиентом их компании были мы, а не «Реал». Мы были друзьями, причём настолько большими, что на свадьбах друг друга были главными гостями. Но в ключевой момент переговоров мы получили от них нож в спину.



За 15 дней до перехода в «Реал» Винисиус говорил, что болеет за «Барселону», что его кумир — Неймар, что Месси лучше Роналду. В Мадриде он уже говорил по-другому», — приводит слова Кюри Sport.es.

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