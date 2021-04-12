Наумов: Смолова пора возвращать в сборную. Сейчас он лучше Соболева

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).



«Мне очень понравилась игра. Смолов возвращается. Он очень соскучился по футболу, глаза горят — видно, что хочет играть. У него прямо вторая молодость. Когда человек работает с желанием, у него всё получается. Федя начал забивать, и я думаю, что его надо в сборную возвращать. На данный момент он лучше Соболева.



Я всегда скептически относился к Николичу, но сегодняшние результаты показывают, что он неплохо поработал на сборах. Посмотрим, что будет в концовке чемпионата — тогда и можно будет делать выводы. Пока у него всё получается», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



«Локомотив», набрав 46 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сократила отставание от располагающегося строчкой выше «Спартака» до 1 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).

Смолов уложил «Спартак». Ждём основным нападающим на Евро? Возвращение, которого ждали.