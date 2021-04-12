Олич — о победе над «Ротором»: знал, что сегодня не будет легко

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу в матче с «Ротором» (2:0).
«Я доволен тремя очками, это моя первая домашняя игра. Было важно сегодня выиграть. До этого матча игры тоже были тяжёлыми. Я знал, что сегодня не будет легко. Надо играть спокойно и ждать моменты. Я знал, что во втором тайме у нас будет больше моментов, будет легче. После второго гола хотел, чтобы ещё забили голы. Я доволен.
Когда пришёл сюда, не было половины команды, многие были в сборной, было нелегко. За два дня до игры приехали игроки, у нас было не так много времени, чтобы что-то поменять. Очень важно, чтобы они поняли своё состояние, вернули веру в себя. Я знал, что эти игры не будут легкими. «Ротор» борется за выживание. Тяжело, но мы показали желание, характер, набрали 6 очков в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 12 апреля 2021
-
21:41
-
21:39
-
21:33
-
21:20
-
21:09
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:47
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:21
-
20:14
-
20:05
-
19:57
-
19:41
-
19:30
-
19:24
-
19:05
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:43
-
18:35
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
17:43
-
17:32
-
17:18
-
17:14
-
17:12
-
17:00