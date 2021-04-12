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Олич — о победе над «Ротором»: знал, что сегодня не будет легко

Олич — о победе над «Ротором»: знал, что сегодня не будет легко
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу в матче с «Ротором» (2:0).

«Я доволен тремя очками, это моя первая домашняя игра. Было важно сегодня выиграть. До этого матча игры тоже были тяжёлыми. Я знал, что сегодня не будет легко. Надо играть спокойно и ждать моменты. Я знал, что во втором тайме у нас будет больше моментов, будет легче. После второго гола хотел, чтобы ещё забили голы. Я доволен.

Когда пришёл сюда, не было половины команды, многие были в сборной, было нелегко. За два дня до игры приехали игроки, у нас было не так много времени, чтобы что-то поменять. Очень важно, чтобы они поняли своё состояние, вернули веру в себя. Я знал, что эти игры не будут легкими. «Ротор» борется за выживание. Тяжело, но мы показали желание, характер, набрали 6 очков в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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