Роман Бабаев оценил три первых матча Ивицы Олича во главе ЦСКА

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от начала тренерской работы Ивицы Олича в стане армейцев.

«По итогам одного матча выводы делать рано. Понятно, что простых соперников нет, «Ротор» оборонялся очень организованно, нам долго не удавалось забить гол. Результатом довольны, сейчас, после не очень удачной серии, добиваться его очень важно. Но далеко идущие выводы делать рано.

Три победы из трёх при Оличе? Мы, конечно, результатом довольны. Но это слишком маленький срок.

Сейчас будет очень нелегкое испытание, будут непростые матчи, начиная с «Сочи», потом «Локомотив», «Спартак». После этих игр можно будет говорить о турнирных раскладах. Задача перед новым тренером штаба сформулирована. Ивица сам амбициозный человек, решать задачи, не связанные с выходом в еврокубки, ему было бы неинтересно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.