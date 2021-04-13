Олич подсказывал молодёжи, Рондон творил победу. Лучшие фото с матча ЦСКА

12 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал волгоградский «Ротор». Встреча завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после победы в матче с «Ротором» (2:0) ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Аланом Дзагоевым.
«Хорошо знаю Дзагу, он очень важный игрок для нас. Но у него было много проблем из-за мышечной травмы. Команда — семья, и мне как тренеру было важно, чтобы такой игрок был сначала на скамейке, и все видели, что он может помочь.
Главное — здоровье Алана. Желание у него есть. Думаю, до конца сезона он ещё много нам поможет. После этого посмотрим, ждём, чтобы он и дальше играл за нас.
Я знал качества Эджуке. С первого дня он был здесь, я много с ним говорил. Верю в него, уверен, что он парень хороший, хочет работать. Он может провести ещё много таких игр, как сегодня».
ЦСКА, набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) идёт на 14-й строчке.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ротор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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