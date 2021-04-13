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«Брайтон» и «Эвертон» не выявили победителя в матче 31-го тура АПЛ

«Брайтон» и «Эвертон» не выявили победителя в матче 31-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся заключительный матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Встреча прошла с небольшим преимуществом хозяев, однако ни одной из команд так и не удалось изменить нули на табло.

Подопечные Грэма Поттера в 31 матче набрали 33 очка и поднялись на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета уже на 6 очков. «Эвертон» (48) — на восьмом месте (у команды Карло Анчелотти один матч в запасе).

В следующем туре «чайки» 20 апреля в гостях сыграют с лондонским «Челси». «Ириски» четырьмя днями ранее примут у себя дома «Тоттенхэм Хотспур».

Матч первого круга «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион», состоявшийся 3 октября 2020 года, завершился победой «ирисок» со счётом 4:2.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
12 апреля 2021, понедельник. 22:15 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
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