«Брайтон» и «Эвертон» не выявили победителя в матче 31-го тура АПЛ

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся заключительный матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон». Встреча завершилась вничью — 0:0.



Встреча прошла с небольшим преимуществом хозяев, однако ни одной из команд так и не удалось изменить нули на табло.



Подопечные Грэма Поттера в 31 матче набрали 33 очка и поднялись на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета уже на 6 очков. «Эвертон» (48) — на восьмом месте (у команды Карло Анчелотти один матч в запасе).



В следующем туре «чайки» 20 апреля в гостях сыграют с лондонским «Челси». «Ириски» четырьмя днями ранее примут у себя дома «Тоттенхэм Хотспур».



Матч первого круга «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион», состоявшийся 3 октября 2020 года, завершился победой «ирисок» со счётом 4:2.