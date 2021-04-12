«Севилья» в голевой «перестрелке» одолела «Сельту». В матче было забито семь мячей

В матче 30-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала на своём поле «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 3:4.

«Перестрелка» в этом матче началась уже на 7-й минуте — защитник «Севильи» Жюль Кунде открыл счёт. На 20-й минуте нападающий «Сельты» Яго Аспас сравнял счёт, реализовав пенальти, а спустя ещё три минуты испанец оформил дубль. Ответ «Севильи» не заставил себя долго ждать, на 35-й минуте Фернандо своим голом восстановил паритет.

Последнее слово в первом тайме всё равно осталось за «Сельтой», на 43-й минуте забил Брайс Мендес. Но уже после перерыва, на 60-й минуте, Иван Ракитич своим голом вновь установил равенство на табло. Решающий мяч был забит на 76-й минуте, его автором стал вышедший на замену полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу гостей.

«Севилья», набрав 61 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (37) — на 10-м месте.