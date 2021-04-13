Жена Семака: мы не осознаем, как много свободы имеем в России

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, назвала Россию единственной страной, где она хочет жить.

«В какой стране хотела бы жить? Ни в какой. На днях, крепко болея в Англии, получив посылку с лекарствами на 9-й день (хорошо, что не на 40-й), утвердилась в мысли, что Россия — единственная страна, где я хочу жить. Да, тут очень «красиво глазкам», но мы не осознаем, как много свободы имеем в России… В Англии, Америке, Европе всё по букве закона до бессмыслицы, до крови из глаз», — ответила Анна в «Инстаграме» на вопрос подписчика.

«В России 20 млн человек за чертой бедности. Россия лучшая?» — спросил другой подписчик. «Россия — это всеобъемлющая, теплая, светлая, мудрая, родная, многострадальная душа», — ответила супруга тренера.