Райола: уважаю выбор «Боруссии» не продавать Холанда, но это не значит, что я согласен

Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, считает, что клубу по окончании сезона следует продать норвежского футболиста. По информации агента, интерес к 20-летнему Холанду проявляют практически все топ-клубы Европы.
Ранее стало известно, что отец Эрлинга Холанда вместе с Райолой провели переговоры с «Барселоной» и «Реалом», а также несколькими клубами АПЛ.
«Я был в Дортмунде. Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк ясно дал понять, что они не хотят продавать Эрлинга. Я уважаю их выбор, но это не значит, что я с ним согласен. Между мной и «Боруссией» нет войны», — сказал Райола в интервью Sport1.
Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года, его контракт истекает летом 2024 года. 20-летний форвард забил 49 голов в 52 матчах за немецкий клуб.
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