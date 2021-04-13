Райола: уважаю выбор «Боруссии» не продавать Холанда, но это не значит, что я согласен

Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, считает, что клубу по окончании сезона следует продать норвежского футболиста. По информации агента, интерес к 20-летнему Холанду проявляют практически все топ-клубы Европы.

Ранее стало известно, что отец Эрлинга Холанда вместе с Райолой провели переговоры с «Барселоной» и «Реалом», а также несколькими клубами АПЛ.

«Я был в Дортмунде. Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк ясно дал понять, что они не хотят продавать Эрлинга. Я уважаю их выбор, но это не значит, что я с ним согласен. Между мной и «Боруссией» нет войны», — сказал Райола в интервью Sport1.

Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года, его контракт истекает летом 2024 года. 20-летний форвард забил 49 голов в 52 матчах за немецкий клуб.