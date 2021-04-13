Голы Эджуке и Рондона в видеообзоре матча ЦСКА – «Ротор»

В матче 25-го тура РПЛ столичный ЦСКА принимал волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Счёт был открыт в компенсированное к первому тайму время. Вингер ЦСКА Чидера Эджуке забил гол на 45+1-й минуте. Сигурдссон от левого угла штрафной площади сместился ближе к центру и сделал передачу на Эджуке, который обработал мяч и пробил низом в левый угол ворот. Второй гол армейцы забили на 70-й минуте, скоростную комбинацию партнёров результативным ударом завершил нападающий Хосе Саломон Рондон. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу ЦСКА.
Армейцы, набрав 46 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18 очков) — на 14-й строчке.
- 13 апреля 2021
-
06:36
-
06:15
-
05:20
-
03:49
-
03:34
-
03:08
-
02:37
-
02:30
-
01:02
-
00:59
-
00:53
-
00:45
-
00:42
-
00:12
-
00:05
-
00:02
-
00:02
- 12 апреля 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
23:27
-
23:21
-
23:19
-
23:03
-
22:57
-
22:45
-
22:41
-
22:24
-
22:18
-
22:11
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57