Женская сборная России пробилась на Евро-2022

Сегодня, 13 апреля, женская сборная России провела второй стыковой матч квалификации чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Португалии. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сапсан Арена» в Москве, завершилась ничьей со счётом 0:0.



Напомним, в первом стыковом матче подопечные Юрия Красножана обыграли португальских футболисток со счётом 1:0. Единственный и победный для российской команды гол забила нападающая Нелли Коровкина на 51-й минуте встречи. Таким образом, российская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года.



Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы среди женских команд был перенесён с 2021 на 2022 год. Турнир пройдёт с 6 по 31 июля в Англии.