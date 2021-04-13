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Женская сборная России пробилась на Евро-2022

Женская сборная России пробилась на Евро-2022
Футбол / Сборная России 0

Сегодня, 13 апреля, женская сборная России провела второй стыковой матч квалификации чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Португалии. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сапсан Арена» в Москве, завершилась ничьей со счётом 0:0.

Напомним, в первом стыковом матче подопечные Юрия Красножана обыграли португальских футболисток со счётом 1:0. Единственный и победный для российской команды гол забила нападающая Нелли Коровкина на 51-й минуте встречи. Таким образом, российская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы среди женских команд был перенесён с 2021 на 2022 год. Турнир пройдёт с 6 по 31 июля в Англии.

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