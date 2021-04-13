Женская сборная России пробилась на Евро-2022
Сегодня, 13 апреля, женская сборная России провела второй стыковой матч квалификации чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Португалии. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сапсан Арена» в Москве, завершилась ничьей со счётом 0:0.
Напомним, в первом стыковом матче подопечные Юрия Красножана обыграли португальских футболисток со счётом 1:0. Единственный и победный для российской команды гол забила нападающая Нелли Коровкина на 51-й минуте встречи. Таким образом, российская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы среди женских команд был перенесён с 2021 на 2022 год. Турнир пройдёт с 6 по 31 июля в Англии.
Рекомендуем вам
- 13 апреля 2021
-
20:29
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:16
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:25
-
18:16
-
18:11
-
18:08
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:37
-
17:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам