Клопп оценил игру Винисиуса Жуниора в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3). В той игре 20-летний бразилец оформил дубль.
«Я был впечатлён игрой Винисиуса, но вовсе не удивлён. Очевидно, что это игрок выдающегося таланта. Все знали это и раньше, когда «Реал» только оформил его трансфер. С тех пор его игра стала ещё лучше.
В моменте с одним из его голов наша оборона могла сыграть лучше. Во втором голе Винисиуса был отличный, прекрасный длинный пас вперёд. Далее обычное касание и удар.
В ответном матче мы постараемся не допускать передач в его сторону, но это будет большим испытанием. Впечатлён? Да. Но не удивлён», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» состоится в среду, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 13 апреля 2021
-
22:09
-
21:56
-
21:34
-
21:15
-
21:10
-
21:08
-
21:08
-
21:06
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:45
-
20:39
-
20:29
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:16
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:46
-
18:45