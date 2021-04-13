Клопп оценил игру Винисиуса Жуниора в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3). В той игре 20-летний бразилец оформил дубль.



«Я был впечатлён игрой Винисиуса, но вовсе не удивлён. Очевидно, что это игрок выдающегося таланта. Все знали это и раньше, когда «Реал» только оформил его трансфер. С тех пор его игра стала ещё лучше.



В моменте с одним из его голов наша оборона могла сыграть лучше. Во втором голе Винисиуса был отличный, прекрасный длинный пас вперёд. Далее обычное касание и удар.



В ответном матче мы постараемся не допускать передач в его сторону, но это будет большим испытанием. Впечатлён? Да. Но не удивлён», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» состоится в среду, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:00 мск.

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