Юрген Клопп: «Ливерпуль» создаст в матче с «Реалом» свою собственную атмосферу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт завтра, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.
«Когда команда уступает 1:3 и всё выглядит так, будто она уже вылетела, это значит, что нам особо нечего терять. Мы предпримем попытку, это наша задача. Нам нужно будет создать свою собственную атмосферу. Отсутствие болельщиков — это дополнительная проблема. Надо настроить себя так, чтобы снова поверить в успех. Если мы не будем считать, что пройти дальше невозможно, то у нас будет шанс. Но всё равно это будет очень трудно.
Если мы сможем создать больше, чем в Мадриде — а это вполне реально, учитывая, что там у нас было не так много моментов — то можно будет на что-то рассчитывать. Нам нельзя принимать камбэки как должное, особенно в отсутствие болельщиков. Мы создадим свою собственную атмосферу», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
- 13 апреля 2021
-
17:17Гильерме дисквалифицирован на два матча Эксклюзив
-
17:08
-
16:59
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:30
-
16:04
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:21
-
15:08
-
14:57
-
14:42
-
14:25
-
14:13
-
14:08
-
13:55
-
13:41
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:03
-
12:58
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:59