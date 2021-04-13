Юрген Клопп: «Ливерпуль» создаст в матче с «Реалом» свою собственную атмосферу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт завтра, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.



«Когда команда уступает 1:3 и всё выглядит так, будто она уже вылетела, это значит, что нам особо нечего терять. Мы предпримем попытку, это наша задача. Нам нужно будет создать свою собственную атмосферу. Отсутствие болельщиков — это дополнительная проблема. Надо настроить себя так, чтобы снова поверить в успех. Если мы не будем считать, что пройти дальше невозможно, то у нас будет шанс. Но всё равно это будет очень трудно.



Если мы сможем создать больше, чем в Мадриде — а это вполне реально, учитывая, что там у нас было не так много моментов — то можно будет на что-то рассчитывать. Нам нельзя принимать камбэки как должное, особенно в отсутствие болельщиков. Мы создадим свою собственную атмосферу», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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