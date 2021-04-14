Томас Тухель прокомментировал выход «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал Лиги чемпионов.



«Мы сделали то, что было необходимо. Сегодня была жёсткая, настоящая борьба. Может быть, по телевизору это было не так приятно смотреть, но для тренеров это была очень напряжённая игра, очень быстрая игра.



В ответном матче была тяжёлая борьба, и очень трудно было играть против футболистов «Порту», было сложно избегать их давления. Португальцы атакуют плавно и агрессивно, они всё время меняются позициями, но с каждой минутой мы защищались всё лучше и лучше и смогли взять игру под свой контроль после тяжёлого начала матча.



Мы хорошо оборонялись. Мои футболисты не создали много опасных моментов у чужих ворот, но и созданных моментов у нас было больше, чем у соперника. Однако мы не смогли завершить хотя бы один момент голом, поэтому нам пришлось держаться изо всех сил до самого финального свистка, и ребята сделали это. В целом мы заслужили победу над «Порту» в двухматчевом противостоянии. Это были очень трудные 180 минут», — приводит слова немецкого специалиста BBC.



В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» уступил «Порту» со счётом 1:0. Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей синие оказались сильнее «драконов» (2:1) и добыли путёвку в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Челси» проиграл «Порту» в ответном матче, но всё равно вышел в полуфинал ЛЧ