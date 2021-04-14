Тюрам: для мира футбола важна не борьба с расизмом, а положительный имидж и заработок

Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Лилиан Тюрам высказался по поводу участившихся случаев расизма в современном футболе.



«Люди часто и много говорят о расизме, о желании что-то изменить. Но они не слушают тех, кто действительно страдает от последствий расизма. Исторически сложилось, что видят всегда жертву. Вот поэтому нам нужно продолжать освещать и осуждать случаи проявления расизма.



После каждого скандала на тему расизма все говорят, что такого не повторится. Но по итогу ничего не меняется. Мне 49 лет, и какие изменения я лицезрел за свою жизнь?



Думаю, это всё потому, что борьба с расизмом не важна для мира футбола. Тут на первом месте создание положительного имиджа и заработок внушительных денег», — приводит слова Тюрама Sky Sport Italia.

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