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Тюрам: нельзя требовать от Пирло результатов, как от тренера с 15-летним стажем

Тюрам: нельзя требовать от Пирло результатов, как от тренера с 15-летним стажем
Футбол / Италия 0
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Бывший футболист «Ювентуса» Лилиан Тюрам поделился мнением о критике в адрес главного тренера туринской команды Андреа Пирло.

«Думаю, критика в адрес Пирло просто смешна. Я верю, что он способен стать великим тренером, но ему нужно время. Нельзя стать великим игроком в дебютный сезон или отличным шеф-поваром в первый день работы. Так что нельзя ожидать, что Пирло станет великолепным тренером в свой первый сезон на посту. Нельзя требовать от него таких же результатов, как от тренера с 15-летним стажем. Есть такое понятие, как получение опыта. Пирло набирается опыта, и нельзя ожидать, что он уже всё знает», — приводит слова Тюрама Sky Sport Italia.

Напомним, Пирло возглавил «Ювентус» в августе 2020 года. Контракт специалиста с туринцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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