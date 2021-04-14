Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рио Фердинанд: Лингард проявил невиданное неуважение. В «Арсенал» он точно не перейдёт

Рио Фердинанд: Лингард проявил невиданное неуважение. В «Арсенал» он точно не перейдёт
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предположил, что полузащитник Джесси Лингард не перейдёт в лондонский «Арсенал». Хавбек «красных дьяволов» выступает за «Вест Хэм» на правах аренды.

«Болельщики «Арсенала» не потерпят этого. Они ещё помнят его «лунную походку» после гола в матче с «Арсеналом». Фанаты будут в бешенстве. Он проявил невиданное неуважение.

Послушайте, «Вест Хэм» будет бороться за него, другие команды тоже захотят его подписать. Но в «Арсенал» он точно не перейдёт», — приводит слова Фердинанда Goal со ссылкой на канал Rio Ferdinand Presents FIVE.

Лингард выполнил знаменитые танцевальные движения Майкла Джексона — «лунную походку» — после гола в ворота «Арсенала» в 1/16 финала Кубка Англии в 2019 году.

В нынешнем сезоне АПЛ Джесси сыграл в девяти матчах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи. На протяжении карьеры Лингард также играл в аренде за «Дерби», «Брайтон», «Бирмингем» и «Лестер».

Дубль Джесси Лингарда — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Лестер Сити»

Энди Коул: на месте «Манчестер Юнайтед» я бы продал Лингарда
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021