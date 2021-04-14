Рио Фердинанд: Лингард проявил невиданное неуважение. В «Арсенал» он точно не перейдёт

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предположил, что полузащитник Джесси Лингард не перейдёт в лондонский «Арсенал». Хавбек «красных дьяволов» выступает за «Вест Хэм» на правах аренды.

«Болельщики «Арсенала» не потерпят этого. Они ещё помнят его «лунную походку» после гола в матче с «Арсеналом». Фанаты будут в бешенстве. Он проявил невиданное неуважение.

Послушайте, «Вест Хэм» будет бороться за него, другие команды тоже захотят его подписать. Но в «Арсенал» он точно не перейдёт», — приводит слова Фердинанда Goal со ссылкой на канал Rio Ferdinand Presents FIVE.

Лингард выполнил знаменитые танцевальные движения Майкла Джексона — «лунную походку» — после гола в ворота «Арсенала» в 1/16 финала Кубка Англии в 2019 году.

В нынешнем сезоне АПЛ Джесси сыграл в девяти матчах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи. На протяжении карьеры Лингард также играл в аренде за «Дерби», «Брайтон», «Бирмингем» и «Лестер».

Дубль Джесси Лингарда — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Лестер Сити»