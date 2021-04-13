Энди Коул: на месте «Манчестер Юнайтед» я бы продал Лингарда

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал ситуацию с полузащитником «красных дьяволов» Джесси Лингардом, который выступает за «Вест Хэм» на правах аренды.

«Возможность перейти в „Вест Хэм“ на правах аренды появилась в фантастическое время. Джесси ухватился за этот шанс обеими руками. Теперь „Манчестер Юнайтед“ нужно принять решение: забрать его обратно или же продать летом за большую сумму, чем они рассчитывали. На месте „Манчестер Юнайтед“ я бы его продал. Если бы я был на месте Джесси, то хотел бы уйти и больше играть. Это точно», — приводит слова Коула talkSPORT.

В нынешнем сезоне АПЛ Джесси сыграл 9 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи. На протяжении карьеры Лингард также играл в аренде за «Дерби», «Брайтон», «Бирмингем» и «Лестер».

Дубль Джесси Лингарда — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Лестер Сити»