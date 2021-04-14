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Хабвек «Порту» Оливейра: нам стоит гордиться своим выступлением против «Челси»

Хабвек «Порту» Оливейра: нам стоит гордиться своим выступлением против «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра высказался о вылете команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Челси» на стадии 1/4 финала.

В первом матче синие, будучи номинальными гостями, одержали победу со счётом 2:0. В ответной встрече, состоявшейся накануне, 13 апреля, лондонцы уступили «драконам» (0:1), но всё равно прошли дальше.

«Грустно, но таков футбол. Нам стоит гордиться своим выступлением. Даже в этом матче у нас было много игровых моментов, в которых мы превосходили «Челси».

Нас наказали за невнимательность в двух эпизодах, но и это тоже часть футбола. Были командные ошибки, а не индивидуальные. Лига чемпионов закончена — теперь у нас есть чемпионство, к которому мы стремимся в первую очередь», — цитирует Оливейру пресс-служба УЕФА со ссылкой на TVI.

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