Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

УЕФА дисквалифицировал игрока «Славии» на 10 матчей за расистское поведение

УЕФА дисквалифицировал игрока «Славии» на 10 матчей за расистское поведение
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

Защитник пражской «Славии» Ондржей Кудела был отстранён на 10 матчей за расистское поведение после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:0).

«Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА приняли следующие решения: отстранить Ондржея Кудела, на следующие 10 матчей турниров УЕФА клубов и сборных команд за расистское поведение. Отстранить игрока «Рейнджерс» Глена Камара на три матча клубных соревнований УЕФА за нападение на другого игрока», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы между игроками «Славии» и шотландского «Рейнджерс» произошёл конфликт на расовой почве. Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении после ответного матча с «Рейнджерс» (2:0). После встречи главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара по расовому признаку.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021