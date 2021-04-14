УЕФА дисквалифицировал игрока «Славии» на 10 матчей за расистское поведение

Защитник пражской «Славии» Ондржей Кудела был отстранён на 10 матчей за расистское поведение после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:0).
«Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА приняли следующие решения: отстранить Ондржея Кудела, на следующие 10 матчей турниров УЕФА клубов и сборных команд за расистское поведение. Отстранить игрока «Рейнджерс» Глена Камара на три матча клубных соревнований УЕФА за нападение на другого игрока», — сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы между игроками «Славии» и шотландского «Рейнджерс» произошёл конфликт на расовой почве. Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении после ответного матча с «Рейнджерс» (2:0). После встречи главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара по расовому признаку.
- 14 апреля 2021
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