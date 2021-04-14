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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Реалом» и вылетел из Лиги чемпионов

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 0:0.

По сумме двух встреч испанская команда вышла в полуфинал турнира, где сыграет с лондонским «Челси».

Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1. В другом четвертьфинале сыграли дортмундская «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов. Ранее в полуфинал турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси».