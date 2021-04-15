Фоден повторил достижение Мбаппе в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде принимала «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Победный гол в матче забил полузащитник «горожан» Филип Фоден. Как сообщается в «твиттере» Goal, Фоден стал вторым футболистом, которому удалось забить в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов до своего 21-летия. Ранее это удалось нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1. Первый матч, прошедший на стадионе «Этихад» в Манчестере, также завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет как раз с «ПСЖ».