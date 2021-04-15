Экс-полузащитник «Спартака» Ромуло вернулся в родной «Васко да Гама»
Полузащитник Ромуло, известный в России по выступлению за московский «Спартак», вернулся в «Васко да Гама». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
30-летний футболист присоединился к бразильской команде на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 31 декабря этого года.
Ромуло начинал в «Васко да Гама» профессиональную карьеру в 2010 году. Спустя два года его приобрёл «Спартак». За красно-белых хавбек выступал четыре с половиной года и ушёл в разгар чемпионского сезона-2016/2017. Московский клуб впоследствии прислал ему золотую медаль. Из «Спартака» Ромуло вернулся на родину, подписав соглашение с «Фламенго». Последней командой футболиста был китайский «Шицзячжуан Эвер Брайт», за который он играл с прошлого года.
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