Андрей Аршавин: команды просто перетягивают футболистов. Сложно найти таланты

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин рассказал, что команды перетягивают юных футболистов, а не выращивают своих талантов.



«Глобально так все и поступают, особенно в Москве, просто перетягивая к себе в нужное время и в нужном месте футболистов в юношеском возрасте, уже ближе к главной команде. Очень трудно воспитать футболиста с семи лет, сложно найти таланты, которых все равно мало. Захарян – большой талант, с высокой долей вероятности можно говорить, что он станет основным игроком сборной России. Мы обсуждали этот случай, произошедший в нашей Академии. Захарян был у нас лет в 13. На тот момент человек, принимавший решение, не разглядел его талант. С другой стороны, это сделать было очень сложно, с другой, останься Захарян у нас, он максимум, наверно, играл бы в молодежном составе, возможно, в «Зените-2». А сейчас он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше, что он там, а не здесь, в молодежной команде», — цитирует Аршавина Bobsoccer.

Аршавин ответил на вопрос о возможном назначении на должность директора «Зенита»